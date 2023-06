PM prende casal por tráfico de drogas em Aquidauana

Objetos apreendidos / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, 1°, em patrulhamento pelo Bairro São Pedro, em Aquiduana os militares visualizaram um homem trafegando pela via que ao perceber a presença desta equipe policial, apressou o passo e tentou entrar em uma residência, ajeitando algo em sua cintura.

A equipe conseguiu alcança-lo e emanou voz de abordagem; ao realizar busca pessoal, foi encontrado no bolso da sua bermuda dois invólucros plásticos de substância análoga a pasta base de cocaína (em pedras), R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em cédulas, um celular Motorola MotoG8 de cor vinho e cinco trouxinhas de substância análoga a cocaína localizadas na capinha do celular. Já em sua cintura, foi localizado um simulacro tipo pistola de cor preta.

Feita a checagem do indivíduo no sistema SIGO, foi constatado um mandado de prisão em aberto em desfavor do mesmo, pelo crime de receptação na comarca de Bonito.

Questionado sobre o entorpecente localizado, o autor afirmou estar na "correria de drogas" e que teria acabado de receber as trouxinhas encontradas em seu bolso de um moto entregador desconhecido, momentos antes da aproximação desta equipe policial.

Quando perguntado se teria mais entorpecente em sua residência, afirmou que sim e que entregaria numa boa, "já que a casa tinha caído", entregou aos policiais mais dois invólucros plásticos de pasta à base, além um rolo de plástico e uma tesoura, que usava para embalar o entorpecente. Também foi entregue um cigarro eletrônico, que continha mais seis trouxinhas da mesma substância.

Afirmou ainda realizar a venda dos ilícitos através dos aplicativos de conversas instantâneas instaladas em seu celular, e que a maioria das vendas recebe pelo sistema bancário PIX; relatou também que sua companheira, participa das vendas quando ele não pode realizar as entregas.

Diante dos fatos, os autores foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana e entregue ao agente de plantão para providências que o caso requer.