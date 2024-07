PM prende dois e apreende adolescente por tráfico em Aquidauana

Divulgação

Em uma operação policial, pelo menos duas pessoas foram presas por tráfico de drogas e uma adolescente apreendida, no último final de semana em Aquidauana.



Segundo o boletim de ocorrência, uma motocicleta vermelha chamou a atenção ao ser avistada pela patrulha, conduzida por uma jovem de 24 anos.



A condutora da moto, ao perceber a presença da viatura, agiu de maneira evasiva, quase provocando um acidente na via pública. Além disso, sua passageira, portando uma bolsa preta, tentou ocultar o conteúdo da vista dos policiais, levantando suspeitas adicionais. Após a abordagem, os agentes encontraram um tablete de maconha, pesando cerca de 504 gramas, dentro da bolsa da passageira.



Durante o interrogatório, a passageira informou que a droga seria entregue a um homem de 29 anos, conhecido por fracionar e comercializar entorpecentes na região. A entrega estava programada para ocorrer próximo à Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade, nos fundos de uma creche.



Seguindo as informações obtidas, a equipe policial foi ao local indicado e encontrou o suspeito aguardando a entrega, na companhia de amigos. Apesar da tentativa inicial de enganar os policiais, ele foi identificado e detido.



As duas mulheres envolvidas, a condutora da moto e a passageira, foram devidamente identificadas e qualificadas pelas autoridades. Durante o procedimento, a passageira, de maneira desafiadora, afirmou ser menor de idade e demonstrou desinteresse pela gravidade da situação.



Investigações adicionais revelaram que uma das mulheres detidas, também estaria envolvida em atividades semelhantes em Anastácio e na rua Teodoro Rondon, utilizando a mesma motocicleta vermelha, como relatado por denúncias anteriores.



Desdobramento



Em um desdobramento posterior, a passageira indicou a existência de uma quantidade maior de drogas em uma residência em Anastácio. No local, foram encontrados 11 tabletes e outras porções significativas de maconha, totalizando aproximadamente 7,378 kg, além de equipamentos como papel filme, papel alumínio, uma faca e uma balança de precisão.



Diante dos fatos apresentados, os suspeitos foram conduzidos à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana. Durante o procedimento, o homem precisou ser algemado devido ao seu comportamento agressivo e contínuas tentativas de fuga.