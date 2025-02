PM prende jovem por tráfico de drogas no Nova Aquidauana

Divulgação/ PM

Uma equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu um jovem de 19 anos por tráfico de drogas no bairro Nova Aquidauana, na noite de quinta-feira (6). Durante patrulhamento pela Rua Capitão Tamura, os policiais flagraram três indivíduos em um terreno baldio. Ao perceber a presença da viatura, um dos suspeitos jogou uma mochila por cima do muro de uma residência.



Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram a abordagem e questionaram os envolvidos sobre a propriedade da residência, sendo informado que o jovem de 19 anos morava no local. Com autorização do mesmo, a equipe entrou no imóvel e encontrou a mochila, contendo 491 gramas de maconha e um celular.



Ao ser questionado sobre a existência de mais entorpecentes na casa, o jovem confessou que guardava outras porções da droga na cozinha, dentro de um armário. No local, os policiais localizaram mais embalagens de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 594,00, supostamente proveniente da venda do entorpecente.



Os outros dois indivíduos, um de 18 anos e um menor de 17 anos, afirmaram ser usuários e relataram que estavam no local para comprar droga. Segundo eles, cada trouxinha de maconha era adquirida por R$ 20,00. Durante a confecção do boletim de ocorrência, o celular do suspeito recebia diversas mensagens, e ele confirmou que usava o aparelho para contato com usuários.



Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para as providências cabíveis.