PM prende quatro pessoas e apreende adolescente por tráfico em Aquidauana

Divulgação/ PM

A Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu, na noite de segunda-feira (27), quatro pessoas e apreendeu uma adolescente suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas no bairro São Pedro, em Aquidauana.



Durante a ação, os policiais encontraram porções de substância análoga à pasta base de cocaína e maconha, além de dinheiro e aparelhos celulares. A operação foi desencadeada após denúncias anônimas, que indicavam o imóvel como ponto de comercialização de entorpecentes.



Todos os envolvidos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e as medidas legais foram adotadas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!