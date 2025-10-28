PM prende quatro pessoas e apreende adolescente por tráfico em Aquidauana

A operação foi desencadeada após denúncias anônimas, que indicavam o imóvel como ponto de comercialização de entorpecentes
Divulgação/ PM
A Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu, na noite de segunda-feira (27), quatro pessoas e apreendeu uma adolescente suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas no bairro São Pedro, em Aquidauana.
Durante a ação, os policiais encontraram porções de substância análoga à pasta base de cocaína e maconha, além de dinheiro e aparelhos celulares. A operação foi desencadeada após denúncias anônimas, que indicavam o imóvel como ponto de comercialização de entorpecentes.
Todos os envolvidos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e as medidas legais foram adotadas.
