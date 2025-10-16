PM prende quatro suspeitos por furto, receptação e tráfico em Aquidauana

Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

Quatro pessoas foram presas pelo 7º Batalhão de Polícia Militar, por meio do Grupo Tático de Motos (GETAM), durante uma ação realizada na noite de quarta-feira (15) no bairro São Pedro, em Aquidauana. Os suspeitos são investigados por envolvimento em furto qualificado, receptação e tráfico de drogas.



A operação teve início após uma denúncia de furto de uma motocicleta e dois botijões de gás pertencentes a um comércio local. Durante as diligências, os policiais localizaram um homem de 27 anos, que confessou o crime e informou ter trocado um dos botijões por droga do tipo pasta base de cocaína com outro suspeito, de 31 anos.



Na residência do segundo envolvido, os militares encontraram 17,6 gramas de maconha e 0,4 grama de pasta base, além de dinheiro e materiais usados no preparo e fracionamento de entorpecentes.



Outras duas mulheres, de 51 e 22 anos, foram detidas por receptação dos produtos furtados.



Os quatro suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.

