Homem com tornozeleira eletrônica é preso após assalto e agressão contra idoso em Aquidauana

Ocorrência mobilizou equipes do 7º BPM / Arquivo O Pantaneiro

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta sexta-feira (19), um homem, de 35 anos, suspeito de tentar roubar e agredir um idoso em um estabelecimento localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, em Aquidauana.

Conforme apurou o site O Pantaneiro, a vítima, de 76 anos, estava em seu comércio quando o homem, que usava tornozeleira eletrônica, entrou no local e anunciou o assalto. Em seguida, ele agarrou o idoso pelo pescoço e tentou sufocá-lo.

Mesmo diante da situação e da dificuldade de reação devido à idade, a vítima conseguiu se defender mordendo o dedo do agressor e pedindo ajuda. Durante a luta corporal, o suspeito mordeu o nariz do comerciante, causando um ferimento, antes de fugir do local.

O idoso foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana, onde recebeu atendimento médico. Após ser medicado, ele foi liberado.

Assim que foram acionadas, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências. O homem de 35 anos foi encontrado nas proximidades da boate Fazendinha, mas fugiu ao perceber a aproximação dos agentes.

Segundo a PM, houve acompanhamento a pé, e o homem chegou a se lançar nas águas do rio Aquidauana, na tentativa de escapar. Posteriormente, após novas informações repassadas por moradores, os policiais localizaram o suspeito.

Ele estava deitado às margens do rio e ofereceu resistência, razão pela qual foi necessário o uso moderado da força para sua contenção e algemamento. Ainda segundo a polícia, ele sofreu escoriações por conta da fuga por uma área de mata fechada.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. O caso segue sob investigação.