PM prende traficante que vendia cocaína por disque entrega em Aquidauana

Divulgação

Traficante, que não teve a idade revelada, foi preso por vender cocaína e fazer a entrega como se fosse moto entregador, em Aquidauana. A prisão aconteceu no domingo (24), no bairro Vila Eliane.



A Polícia Militar tem recebido diversas denúncias sobre um homem em uma moto de cor dourada com escapamento barulhento, que utiliza uma "bag de entrega" nas costas, realizando o tráfico de cocaína e seu modus operandi seria através do disque entrega.



Então, a PM começou diligências e encontrou o homem na Rua 13 de Junho, Vila Eliane, e no momento da aproximação da viatura policial o condutor desceu da motocicleta e tentou entrar em uma casa.



Foi realizada a abordagem e durante a revista pessoal foi localizada no bolso da bermuda dele, oito paradinhas de cocaína, embaladas em saquinhos Zip Lock.



Assim, ele recebeu voz de prisão e foi questionado sobre a droga e as entregas. Ele contou que na casa em que morava, havia mais drogas e durante revista, os policiais encontraram 10,95g de cocaína e dois potes de fermento em pó. O fermento, segundo ele, era para aumentar a droga.



O traficante contou vender droga por disque entrega há 8 meses, relatou ser usuário de drogas e fazia a negociação por celular. Ele foi algemado, pois tentava fugir e estava muito nervoso, sendo encaminhado à delegacia de Aquidauana.