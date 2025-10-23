PM realiza prisões e atende acidentes em Aquidauana e Anastácio

Ocorrências de trânsito e descumprimento de medida protetiva mobilizaram a polícia
Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar
O 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) registrou, nesta quarta-feira (22), quatro ocorrências distintas nos municípios de Aquidauana e Anastácio, envolvendo casos de desobediência, descumprimento de medida protetiva e acidentes de trânsito.
No bairro Altos da Cidade, em Anastácio, um homem de 39 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil após desobedecer ordens e resistir à abordagem policial. A equipe realizava patrulhamento nas proximidades do terminal rodoviário quando o suspeito tentou se afastar ao notar a presença da viatura. Foi necessário o controle da situação para garantir a segurança da ação.
Em Aquidauana, o primeiro registro foi no bairro Guanandy, onde uma mulher de 51 anos sofreu escoriações e luxação no pé após se envolver em um acidente entre um carro e uma motocicleta. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro local. Os policiais constataram que a condutora da moto não possuía habilitação.
Ainda em Aquidauana, no bairro Serraria, um homem de 37 anos foi preso por descumprir medida protetiva de urgência. A equipe da PM foi acionada via denúncia anônima e confirmou que o suspeito estava na residência da vítima, violando decisão judicial. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
Por fim, no bairro Vila Pinheiro, também em Aquidauana, outro acidente de trânsito foi registrado, envolvendo uma motocicleta e um automóvel. A condutora da moto, de 51 anos, e uma passageira, de 27 anos, tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital. A motociclista também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Obras
Fundador do grupo Capivara Flash destaca evolução da corrida de rua em Aquidauana
Casa do Trabalhador oferece 42 vagas de emprego em Aquidauana nesta quarta
Indígena de Aquidauana é finalista nacional com projeto de reflorestamento
Esporte
Corinthians e Fluminense decidem em casa
Polícia
A vítima foi encaminhada para local seguro após sofrer ameaças e violência
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS