23 de Outubro de 2025 • 15:23

Polícia

PM realiza prisões e atende acidentes em Aquidauana e Anastácio

Ocorrências de trânsito e descumprimento de medida protetiva mobilizaram a polícia

Da redação

Publicado em 23/10/2025 às 09:56

Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

O 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) registrou, nesta quarta-feira (22), quatro ocorrências distintas nos municípios de Aquidauana e Anastácio, envolvendo casos de desobediência, descumprimento de medida protetiva e acidentes de trânsito.

No bairro Altos da Cidade, em Anastácio, um homem de 39 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil após desobedecer ordens e resistir à abordagem policial. A equipe realizava patrulhamento nas proximidades do terminal rodoviário quando o suspeito tentou se afastar ao notar a presença da viatura. Foi necessário o controle da situação para garantir a segurança da ação.

Em Aquidauana, o primeiro registro foi no bairro Guanandy, onde uma mulher de 51 anos sofreu escoriações e luxação no pé após se envolver em um acidente entre um carro e uma motocicleta. Ela foi encaminhada ao pronto-socorro local. Os policiais constataram que a condutora da moto não possuía habilitação.

Ainda em Aquidauana, no bairro Serraria, um homem de 37 anos foi preso por descumprir medida protetiva de urgência. A equipe da PM foi acionada via denúncia anônima e confirmou que o suspeito estava na residência da vítima, violando decisão judicial. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Por fim, no bairro Vila Pinheiro, também em Aquidauana, outro acidente de trânsito foi registrado, envolvendo uma motocicleta e um automóvel. A condutora da moto, de 51 anos, e uma passageira, de 27 anos, tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital. A motociclista também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

