07 de Novembro de 2025 • 14:54

Polícia

PM realiza prisões e atende ocorrência de violência doméstica em Aquidauana e Anastácio

Ocorrências foram registradas entre quinta e sexta-feira (6 e 7)

Da redação

Publicado em 07/11/2025 às 12:38

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

O 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) registrou entre quinta (6) e sexta-feira (7) uma série de ocorrências em Aquidauana e Anastácio, resultando em prisões por mandado judicial, detenção por furto e atendimento a caso de violência doméstica.

Violência doméstica em Aquidauana

Na madrugada de sexta-feira (7), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento familiar no bairro Aeroporto 2, em Aquidauana.
Uma mulher de 38 anos relatou ter sido ameaçada e agredida pelo companheiro, de 39 anos, durante discussão. O homem teria impedido a vítima de sair do veículo e a ameaçado com um facão.
Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

Prisão por furto no bairro Dona Nenê

Na tarde de quinta-feira (6), uma equipe da Força Tática prendeu um homem de 31 anos suspeito de furto no bairro Dona Nenê, em Aquidauana.
Durante patrulhamento, os policiais abordaram o suspeito, que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura. Em sua posse, foram encontrados uma garrafa de bebida alcoólica e uma caixa de som, produtos furtados de comércios locais.
O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, e os objetos foram devolvidos às vítimas.

Mandado de prisão cumprido em Anastácio

No fim da tarde de quinta-feira (6), uma equipe do 7º BPM prendeu um homem de 40 anos com mandado de prisão em aberto, durante abordagem no centro de Anastácio.
O suspeito estava em uma motocicleta acompanhado de uma mulher. Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência de mandado judicial expedido pela Comarca de Anastácio.
O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Getam prende foragido no bairro Arara Azul

Ainda na noite de quinta-feira (6), o Grupo Especializado Tático em Motos (GETAM) do 7º BPM prendeu um homem de 28 anos com mandado de prisão em aberto no bairro Arara Azul, em Aquidauana.
Durante patrulhamento, dois indivíduos foram abordados após demonstrarem nervosismo ao avistar as motocicletas da equipe. Um deles tentou se identificar com nome falso, mas foi reconhecido e confirmado o mandado de prisão válido até 2028.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

