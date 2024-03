PM realiza reunião institucional com Promotoria em Aquidauana

Divulgação

A Polícia Militar de Aquidauana realizou uma reunião institucional com a Promotoria de Justiça na manhã de terça-feira (27).



Conforme divulgado pela PM, o comandante do Policiamento da Fronteira Pantanal da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Anderson Rezende Diniz, foi recebido pelos promotores de Justiça, Angélica de Andrade Arruda, José Maurício de Albuquerque e João Meneghini Girelli, em Aquidauana.



Na oportunidade, o coronel apresentou os trabalhos que a PM tem realizado na fronteira oeste do Estado, mas especificamente nas cidades da região do pantanal sul-mato-grossense, e as metas voltadas à ‘Segurança Pública’ para essas localidades.



Em contrapartida, o comandante se inteirou sobre as ações da Promotoria e seus trabalhos em favor da comunidade.