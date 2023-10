PM realiza treinamento de agentes para fiscalização no trânsito em Aquidauana

A Polícia Militar realizou hoje, 18, em Aquidauana, uma aula prática do curso de formação de Agente de Fiscalização de Trânsito, que reuniu 13 policiais militares da região.

Os alunos estavam pela manhã, trabalhando na fiscalização de veículos na Rua Pândia Calógeras. As aulas foram ministradas pelo Subtenente Polícia Militar, Adilson Soares de Oliveira.

"O intuito geral é o curso de formação de agentes de fiscalização de trânsito da Polícia Militar, que ele vem a partir da unidade especializada, que é o Batalhão de Trânsito de Campo Grande e vai até as cidades do interior e nesta semana nós estamos aqui em Aquidauana. Nós fazemos as aulas teóricas e, posteriormente, nós partimos para prática, realizamos as fiscalizações na rua, que contribui também para segurança da cidade", destacou.