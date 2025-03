PM recupera bicicleta furtada e prende foragido em Aquidauana

A Polícia Militar do 7º BPM recuperou, na tarde de terça-feira (25), uma bicicleta furtada e cumpriu um mandado de prisão durante uma abordagem no bairro Alto, em Aquidauana. A ação foi possível graças à colaboração de um funcionário de supermercado, que reconheceu a bike furtada na noite anterior e acionou a polícia.



De acordo com o boletim de ccorrência, o funcionário percebeu que um indivíduo circulava com a bicicleta e, com a ajuda de um colega, passou a segui-lo enquanto acionava a PM. A equipe de Rádio Patrulha chegou rapidamente ao local e abordou o suspeito, que alegou que o veículo pertencia a outra pessoa. Este, por sua vez, afirmou ter adquirido a bicicleta de um terceiro, sem fornecer mais detalhes sobre a procedência.



Durante a checagem dos envolvidos, os policiais constataram que um deles possuía um mandado de prisão em aberto. Todos foram encaminhados à delegacia para as devidas providências. A bicicleta, uma Storm modelo TSW aro 29 de cor preta, foi recuperada e será devolvida ao proprietário.

