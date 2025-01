PM recupera bicicleta furtada no Bairro Nova Aquidauana

Divulgação/ PM

No domingo (12 ), uma equipe de Rádio Patrulha de Aquidauana recuperou uma bicicleta furtada no Bairro Nova Aquidauana.



Durante rondas pela região, os policiais foram acionados por um homem que relatou o furto de sua bicicleta na noite anterior. Segundo ele, o veículo estava dentro de sua residência quando foi levado. O denunciante também informou o possível paradeiro da suspeita.



A guarnição se deslocou até a residência indicada, onde a mulher, já conhecida na área por práticas de furtos, confessou o crime. Ela afirmou que havia furtado a bicicleta a pedido de outra pessoa e informou o local onde o veículo estaria.



Os policiais seguiram para o endereço indicado e encontraram a bicicleta já desmontada. O homem presente na residência confirmou que a suspeita havia chegado com a bicicleta na noite anterior e a desmontado no local. Ele colaborou com os agentes, remontando o veículo e acompanhando a equipe até a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.



A ação rápida da Polícia Militar garantiu a recuperação do bem furtado e a condução dos envolvidos para os procedimentos legais. A corporação destacou a importância da colaboração comunitária no combate à criminalidade.