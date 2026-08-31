PM recupera moto após adolescente confessar furto em Aquidauana

Moto recuperada na noite deste domingo / Divulgação

Uma moto Honda/Biz que havia sido furtada em Aquidauana foi localizada pela Força Tática do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) em uma área de mata conhecida como Estrada da Taboca, em ação realizada na noite deste domingo (30). Um adolescente, 17 anos, confessou envolvimento no furto e acabou apreendido.

Conforme apurado, a equipe recebeu informações de que o menor estaria no bairro São Francisco e teria sido visto circulando com a moto furtada. Os policiais foram até o endereço indicado e fizeram contato com o jovem, que admitiu ter sido o responsável pelo furto.

Durante a abordagem, o adolescente informou, ainda, que havia deixado a Biz em uma região de mata próxima. Ele acompanhou os policiais até o local indicado, onde a moto foi encontrada.

O veículo, de cor branca, foi recuperado sem danos aparentes. O capacete e a chave da motocicleta haviam sido descartados pelo adolescente e não foram localizados durante as buscas.

O menor apresentava arranhões na perna esquerda e estava com o braço enfaixado em razão de uma queda de moto ocorrida no dia anterior. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, acompanhado da mãe e juntamente com a Biz recuperada, para as providências cabíveis.