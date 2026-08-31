Acessibilidade

31 de Agosto de 2026 • 16:25

Buscar

Últimas notícias
X
Força Tática

PM recupera moto após adolescente confessar furto em Aquidauana

Honda/Biz foi localizada em uma área de mata; antes de ser apreendido, menor foi visto andando com a moto e chegou a sofrer acidente

Redação O Pantaneiro

Publicado em 31/08/2026 às 10:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Moto recuperada na noite deste domingo / Divulgação

Uma moto Honda/Biz que havia sido furtada em Aquidauana foi localizada pela Força Tática do 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) em uma área de mata conhecida como Estrada da Taboca, em ação realizada na noite deste domingo (30). Um adolescente, 17 anos, confessou envolvimento no furto e acabou apreendido.

Conforme apurado, a equipe recebeu informações de que o menor estaria no bairro São Francisco e teria sido visto circulando com a moto furtada. Os policiais foram até o endereço indicado e fizeram contato com o jovem, que admitiu ter sido o responsável pelo furto.

Durante a abordagem, o adolescente informou, ainda, que havia deixado a Biz em uma região de mata próxima. Ele acompanhou os policiais até o local indicado, onde a moto foi encontrada.

O veículo, de cor branca, foi recuperado sem danos aparentes. O capacete e a chave da motocicleta haviam sido descartados pelo adolescente e não foram localizados durante as buscas.

O menor apresentava arranhões na perna esquerda e estava com o braço enfaixado em razão de uma queda de moto ocorrida no dia anterior. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, acompanhado da mãe e juntamente com a Biz recuperada, para as providências cabíveis.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

AQUIDAUANA

Motos são recolhidas durante fiscalização da GETAM na Avenida Pantaneta

TEMPO

Domingo de calor intenso antecede mudança no tempo em Aquidauana

SAÚDE ANIMAL

CEJAR recebe vacinação antirrábica nesta segunda-feira

Campanha será destinada a cães e gatos; atendimento acontece das 7h às 11h e das 13h às 17h

AQUIDAUANA

Arraiá da UFMS reúne tradição, cultura e diversão neste sábado

Publicidade

Educação indígena

Formação fortalece língua e cultura Terena nas escolas de Aquidauana

ÚLTIMAS

AGOSTO VERDE

Anastácio realiza hoje vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos

Ação acontece neste domingo das 8h às 12h, na Praça Garibaldi Medeiros, e é destinada a animais a partir de três meses de idade

Eleições 2026

Moradores de Bonito recebem Jaime Verruck e Helio Peluffo

Encontro foi realizado na noite desta sexta-feira; população teve a oportunidade de conhecer os candidatos a deputado federal e estadual, respectivamente

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo