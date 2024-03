PM recupera moto furtada e prende suspeito em Aquidauana

Divulgação

A Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada e ainda prendeu o suspeito de cometer o crime em Aquidauana. O homem já é conhecido no meio policial e possuí diversas passagens.



Conforme divulgado pela PM, o furto da motocicleta ocorreu no dia 9 de março deste ano. Uma denúncia anônima indicou que a motocicleta estaria em uma residência localizada na Rua José Bonifácio, onde reside um conhecido criminoso da região, com diversas passagens policiais por crimes como roubo, tráfico de drogas e até estelionato.



Ao chegar no endereço informado, a equipe foi recebida pela mãe do suspeito que, negou conhecimento sobre a motocicleta furtada.



Com a permissão dela, a equipe realizou buscas na residência e encontrou a motocicleta no fundo da casa, com a mesma placa do registro de furto, com o farol arrancado e os fios expostos.



Questionada novamente, a mulher reiterou não ter conhecimento da presença da motocicleta e apontou que seu filho, seria o único com informações sobre o veículo. Alegou também que ele estava ausente, trabalhando em uma obra no posto de saúde no assentamento Indaiá.



A Força Tática foi até o local, onde o avistou fugindo para uma área de mata fechada. Após uma perseguição, a equipe policial deteve o criminoso e o levou para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, juntamente com a motocicleta, para as devidas providências.



Na delegacia, o autor admitiu ser o responsável pelo furto da motocicleta, que estava estacionada próximo à "PRIME PUB" na Avenida Pantaneta. Ainda, ele confessou estar procurando um comprador, planejando vender o veículo por R$500,00 para quitar uma dívida na Penitenciária de Segurança Máxima.