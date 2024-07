PM recupera moto furtada em Aquidauana

Divulgação/PM

Uma moto furtada em Aquidauana foi deixada por uma mulher em frente a uma casa, no Bairro Alto, na madrugada de sábado, dia 6.

Segundo o boletim de ocorrência, o dono da casa ouviu um barulho e foi olhar o sistema de monitoramento da casa.

Viu uma mulher deixando a moto na calçada. O homem então ligou para a PM, passou o número da placa, mas até o momento não tinha registro de furto.

Assim, ele guardou a moto dentro de casa. No dia seguinte, viu um anúncio do furto do veículo, acionou novamente a PM que recuperou a moto e a entregou para o dono.