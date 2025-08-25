Acessibilidade

25 de Agosto de 2025 • 13:15

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

PM registra série de prisões e atendimentos em Aquidauana e região

Ocorrências foram atendidas por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar

Da redação

Publicado em 25/08/2025 às 13:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar

Entre os dias 21 e 25, o 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Aquidauana atendeu a diversas ocorrências que resultaram em prisões, abordagens e registros de acidentes de trânsito no município e em áreas próximas.

No sábado (23), duas ocorrências de violência doméstica foram registradas: uma mulher de 40 anos relatou agressões do companheiro de 42 anos no bairro Nova Aquidauana, e outra mulher de 36 anos informou ter sido vítima de arrombamento e danos causados pelo parceiro de 37 anos no bairro Princesa do Sul. Em ambos os casos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. Ainda no sábado, a Força Tática do 7º BPM atendeu ocorrência de agressão de padrasto contra enteado de 25 anos no bairro Guanandy, com encaminhamento à delegacia do suspeito de 43 anos.

No domingo (24), a PM cumpriu mandados de prisão em aberto nos bairros Arara Azul e Vila Pinheiro, prendeu um casal por violência doméstica no bairro Santa Terezinha, e registrou um sinistro de trânsito envolvendo um motorista embriagado no centro da cidade. Também foi atendida ocorrência de agressão com facão no bairro Alto, envolvendo uma mulher de 38 anos e o primo de 34 anos.

Na manhã de segunda-feira (25), um sinistro de trânsito na Rua Pandiá Calógeras envolveu uma motocicleta com um casal de 21 e 23 anos, atingida por veículo que se evadiu do local. As vítimas sofreram escoriações leves e foram orientadas a buscar atendimento médico.

Ao longo da semana, outras ocorrências atendidas pelo 7º BPM incluíram prisão por furto em supermercado, registro de lesão corporal por arma branca e apreensão de droga durante abordagem no bairro Alto. Em todos os casos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Alunos do Aquidauana participam de aula prática sobre primeiros socorros com SAMU

• ESF Morrinho realiza ação sobre amamentação em aldeia de Aquidauana

• Finais da Copa Brasil Gazin definem campeões em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Roberval Fialho de Oliveira morre aos 57 anos

Aquidauana

Hilux é apreendida com documento vencido e motorista sem CNH

Corumbá

Mulher se fere ao ser jogada pelo ex para fora de carro em movimento

Caso ocorreu na noite de sábado (23) no bairro Guaicurus

Aquidauana

Hoje tem apresentação do elenco e comissão do CRA no Wills Restaurante

Publicidade

Clima

Frente fria chega neste fim de semana em Aquidauana

ÚLTIMAS

24ª edição

Festival de Inverno de Bonito movimenta R$ 23,2 milhões

Bares, hotéis e restaurantes ficaram lotados

Inmet

Aquidauana registra 12ºC nesta segunda-feira

Não chove máxima não passa dos 29ºC

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo