PM registra série de prisões e atendimentos em Aquidauana e região

Ocorrências foram atendidas por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar
Ilustrativa - Divulgação Polícia Militar
Entre os dias 21 e 25, o 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Aquidauana atendeu a diversas ocorrências que resultaram em prisões, abordagens e registros de acidentes de trânsito no município e em áreas próximas.
No sábado (23), duas ocorrências de violência doméstica foram registradas: uma mulher de 40 anos relatou agressões do companheiro de 42 anos no bairro Nova Aquidauana, e outra mulher de 36 anos informou ter sido vítima de arrombamento e danos causados pelo parceiro de 37 anos no bairro Princesa do Sul. Em ambos os casos, os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. Ainda no sábado, a Força Tática do 7º BPM atendeu ocorrência de agressão de padrasto contra enteado de 25 anos no bairro Guanandy, com encaminhamento à delegacia do suspeito de 43 anos.
No domingo (24), a PM cumpriu mandados de prisão em aberto nos bairros Arara Azul e Vila Pinheiro, prendeu um casal por violência doméstica no bairro Santa Terezinha, e registrou um sinistro de trânsito envolvendo um motorista embriagado no centro da cidade. Também foi atendida ocorrência de agressão com facão no bairro Alto, envolvendo uma mulher de 38 anos e o primo de 34 anos.
Na manhã de segunda-feira (25), um sinistro de trânsito na Rua Pandiá Calógeras envolveu uma motocicleta com um casal de 21 e 23 anos, atingida por veículo que se evadiu do local. As vítimas sofreram escoriações leves e foram orientadas a buscar atendimento médico.
Ao longo da semana, outras ocorrências atendidas pelo 7º BPM incluíram prisão por furto em supermercado, registro de lesão corporal por arma branca e apreensão de droga durante abordagem no bairro Alto. Em todos os casos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.
