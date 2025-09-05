Acessibilidade

05 de Setembro de 2025 • 10:55

Buscar

Últimas notícias
X
APP

PMA autua homem que criava dois javalis em área de preservação

Animais estavam sendo criados de forma irregular destinados à reprodução

Redação

Publicado em 05/09/2025 às 07:48

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Javali sendo criado de forma irregular / PMA

O dono de uma propriedade rural de Anastácio foi autuado pela PMA (Polícia Militar Ambiental) por criar dois javalis de forma irregular, em uma APP (Área de Preservação Permanente).

Na tarde de quinta-feira (4), a Polícia Militar Ambiental de Aquidauana, em atendimento a denúncia, deslocou-se até uma propriedade rural no município de Anastácio, onde constatou a criação irregular de dois javalis destinados à reprodução.

Além disso, verificou-se que o recinto utilizado para manter os animais estava instalado em APP.

As Áreas de Preservação Permanente são espaços especialmente protegidos pela legislação ambiental, fundamentais para a conservação da biodiversidade, a qualidade da água e a estabilidade do solo, desempenhando papel essencial no equilíbrio ecológico.

Diante das infrações constatadas, a equipe procedeu à autuação e responsabilização do proprietário rural, conforme prevê a legislação vigente.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Casa do Trabalhador

Há vagas para analista financeiro, marceneiro e merendeiro em Aquidauana

Pertencimento

De MG ao coração do Pantanal: Meiriely é reconhecida como cidadã aquidauanense

JAMS

Aquidauana será sede da 2ª etapa regional dos Jogos Abertos de MS

A cerimônia oficial de abertura está marcada para o dia 5, às 18h, no Ginásio Poliesportivo José Campelo

Casa do Trabalhador

Há vagas para mecânico, campeiro e vendedor em Aquidauana

Publicidade

Geral

Aquidauana oficializa permuta histórica entre SIMPRECAM e Pestalozzi

ÚLTIMAS

Polícia

Irmãos condenados por estupros de crianças são presos em Terenos

Réus foram condenados a 35 anos de prisão em regime fechado

Economia

Financiamentos de motos crescem 10,3%; carros e caminhões têm queda

Mais de 622 mil veículos foram vendidos no país no mês de agosto

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo