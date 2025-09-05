PMA autua homem que criava dois javalis em área de preservação

Javali sendo criado de forma irregular / PMA

O dono de uma propriedade rural de Anastácio foi autuado pela PMA (Polícia Militar Ambiental) por criar dois javalis de forma irregular, em uma APP (Área de Preservação Permanente).

Na tarde de quinta-feira (4), a Polícia Militar Ambiental de Aquidauana, em atendimento a denúncia, deslocou-se até uma propriedade rural no município de Anastácio, onde constatou a criação irregular de dois javalis destinados à reprodução.

Além disso, verificou-se que o recinto utilizado para manter os animais estava instalado em APP.



As Áreas de Preservação Permanente são espaços especialmente protegidos pela legislação ambiental, fundamentais para a conservação da biodiversidade, a qualidade da água e a estabilidade do solo, desempenhando papel essencial no equilíbrio ecológico.



Diante das infrações constatadas, a equipe procedeu à autuação e responsabilização do proprietário rural, conforme prevê a legislação vigente.

