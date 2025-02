PMA de Aquidauana faz balanço da Piracema 2024-2025

PMA em fiscalização / Divulgação

A Operação Piracema 2024-2025, realizada pela PMA (Polícia Militar Ambiental) de Aquidauana, vem apresentando resultados positivos na preservação dos recursos pesqueiros.



O comandante do Pelotão da PMA no município, tenente Cícero Fabrini, destacou que houve redução nos casos de pesca predatória na região, que abrange os rios Aquidauana, Miranda, Nioaque e Taquaruçu, entre outros.



Apesar da diminuição das infrações, alguns pescadores ainda insistem em desrespeitar a legislação ambiental.



Nos últimos dias, a PMA apreendeu 70 varas de pesca, 118 redes e diversas tarrafas, materiais proibidos durante o período de reprodução dos peixes. Além disso, foram aplicadas multas que somam R$ 76.519,00.



Proibição e datas importantes



A Piracema teve início em novembro de 2024 e se estende até 28 de fevereiro de 2025, período em que a pesca está proibida para garantir a reprodução das espécies.



O tenente Fabrini reforçou que, a partir do dia 20 de fevereiro, será permitida a captura de iscas vivas, e a pesca será liberada novamente no dia 1º de março.



"Nosso compromisso é garantir a proteção dos peixes para que a reprodução ocorra de maneira adequada. Estamos fiscalizando com barreiras e monitoramento constante para coibir práticas ilegais", afirmou o comandante.



A PMA segue intensificando as fiscalizações até o fim da Piracema e orienta pescadores e ribeirinhos a respeitarem as normas ambientais, garantindo a sustentabilidade dos rios e a preservação da fauna aquática.