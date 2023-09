PMA de Aquidauana prende dois homens fazendo rinha de galos

Animais foram apreendidos / PMA

A Polícia Militar Ambiental de Aquidauana recebeu, no domingo, 17, uma denúncia anônima sobre rinha de galo em uma fazenda no município de Anastácio. Após fiscalização dois homens foram presos.

Conforme a PMA, durante a vistoria, devidamente autorizada pelo gerente da propriedade, os policiais ambientais localizaram no quintal de um dos moradores dois galos índio com visíveis sinais de maus tratos, cicatrizes na cabeça, possivelmente de brigas anteriores e ainda com esporas cortadas, sem penas no pescoço e asas cortadas.

Ainda, os animais estavam acondicionados em pequenas gaiolas que dificultavam sua movimentação, sem água e alimentação no momento da fiscalização caracterizando crime de maus tratos. O acusado apresentou equipe duas proteções de esporas e uma biqueira, materiais estes que são usados para rinhas.

Em continuidade a fiscalização, no quintal de outro morador foram localizados outros dois galos índio em pequenas gaiolas e em ambiente com pouca ventilação, um dos animais se encontrava com a espora cortada e o outro animal sem penas próximo à cauda. Também foi apresentado pelo segundo autor duas proteções de esporas.

Diante dos fatos, os animais e os acessórios utilizados em rinhas foram apreendidos e os autores encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. Além disso, cada acusado foi autuado em R$ 1 mil.