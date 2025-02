PMA de Aquidauana recolhe Corpo de jaguatirica morta na BR-262

João Éric / O Pantaneiro

A Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para atender a uma ocorrência na BR-262, nas proximidades da ponte do Rio Taquarussu, em Anastácio, na manhã desta terça-feira (11). A informação inicial apontava que uma onça teria sido atropelada e estava morta às margens da rodovia.



Ao chegar no local, os militares constataram que, na verdade, tratava-se de uma jaguatirica adulta, e não uma onça pintada como inicialmente informado. A equipe da PMA prontamente recolheu o corpo do animal, que foi encaminhado para a Base da Polícia Militar Ambiental em Aquidauana.



O corpo da jaguatirica será conservado e, posteriormente, passará por um processo de taxidermia (empalhamento), com o objetivo de ser utilizado para fins educativos em ações de educação ambiental.



A Polícia Militar Ambiental orienta a população para que, ao se deparar com animais silvestres, mesmo que mortos há poucas horas, entre em contato pelo WhatsApp (67) 3904-2070. O acionamento permite que os militares recolham o corpo e realizem o empalhamento, contribuindo com a preservação da fauna local e com a educação ambiental.