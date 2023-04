PMA faz campanha do agasalho com tema "Seu Abraço Aquece, Doe Calor e Faça o Bem"

Divulgação

A Polícia Militar Ambiental do 2º Pelotão em Aquidauana, está promovendo a Campanha do Agasalho 2023 com o tema "Seu Abraço Aquece, Doe Calor e Faça o Bem".

A campanha visa arrecadar agasalhos e cobertores para aquecer aqueles que mais precisam durante o inverno rigoroso.

Os pontos de coleta da campanha serão o 2º Pelotão da PMA em Aquidauana, localizado na Rua Candido Mariano, nº 420, o GPMA na BR 262, KM 482 (Taquarussu / Anastácio) e o GPMA Águas do Miranda.

Nestes locais, os cidadãos podem contribuir doando agasalhos e cobertores em bom estado de conservação.

A ação solidária pretende não apenas fornecer roupas quentes para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas também transmitir uma mensagem de empatia e cuidado para com o próximo.

Um simples gesto de doação pode fazer a diferença na vida de alguém que enfrenta o frio sem condições adequada.