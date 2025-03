PMA flagra extraÃ§Ã£o ilegal de madeira em reserva pÃºblica de Aquidauana

Divulgação PMA

A Polícia Militar Ambiental (PMA) flagrou, no domingo (30), a exploração ilegal de madeira em uma reserva de domínio público no assentamento Indaiá 4. Durante a operação, os agentes identificaram dois indivíduos envolvidos na extração irregular de árvores da espécie Ipê.



Ao perceber a presença da equipe policial, um dos suspeitos fugiu a pé pela mata, abandonando uma motocicleta Yamaha YBR no local. O outro foi abordado enquanto empurrava uma moto Honda Bros 150 nas proximidades. No local, os policiais encontraram uma árvore já derrubada e desdobrada em 20 lascas de madeira, sem qualquer autorização ambiental.



Diante da infração, a PMA aplicou uma multa de R$ 5 mil ao suspeito detido, que foi encaminhado à delegacia. O delegado de plantão, Ronaldo Marcos Jacobi, autuou o homem em flagrante pelo crime de destruição de floresta considerada de preservação permanente, conforme o artigo 38 da Lei 9.605/98, que prevê pena de detenção de um a três anos, além de multa.



O outro envolvido continua foragido. A Polícia Militar Ambiental segue com as investigações para identificar e responsabilizar os autores da infração ambiental.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!