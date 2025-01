PMA intercepta racha e apreende motocicleta em Aquidauana

Divulgação/ PMA

No último sábado (4), durante um bloqueio terrestre ambiental da Operação Piracema, a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Aquidauana foi acionada para conter uma situação que colocava em risco a segurança pública. A ocorrência foi registrada na BR-419, nas proximidades do aterro sanitário de Aquidauana, após denúncias de que motociclistas estavam promovendo “rachas” e realizando manobras perigosas nas imediações da Fazenda Bosque Belo.



Ao chegar ao local indicado, os agentes flagraram diversos motociclistas transitando na contramão e executando manobras arriscadas, como empinadas conhecidas popularmente como “grau”. Mesmo com ordens de parada emitidas pela viatura da PMA, os envolvidos desobedeceram e fugiram em direção à Fazenda Taboco.



Durante a ação, uma motocicleta foi apreendida pelos agentes e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.



Embora a principal atuação da PMA seja a preservação ambiental, a ocorrência reforça o papel da força no apoio à segurança pública. Com ações rápidas e efetivas, a corporação demonstrou sua prontidão para intervir em situações que colocam em risco a ordem e a segurança da sociedade.



A Operação Piracema, que tem como foco a proteção dos recursos pesqueiros durante o período de reprodução, também se mostrou eficaz no combate a práticas que ameaçam a integridade da população, reafirmando o compromisso da PMA com a segurança e o bem-estar coletivo.