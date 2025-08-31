Acessibilidade

31 de Agosto de 2025 • 12:44

Aquidauana

PMA investiga possível autoria de incêndios na Estrada Parque

Diversos focos atingiram a região de Camisão e causaram preocupação em moradores

Redação

Publicado em 31/08/2025 às 10:10

Atualizado em 31/08/2025 às 10:12

A Polícia Militar Ambiental (PMA) está em busca da origem dos focos de incêndio que atingiram a região da Estrada Parque em Aquidauana, nas proximidades do distrito de Camisão, na noite deste sábado (30). A principal suspeita é de crime ambiental.

Equipes da PMA estiveram na região ainda no sábado à noite, atuando no apoio ao combate às chamas, que foram controladas com o auxílio de caminhão-pipa do Corpo de Bombeiros. Na manhã de hoje, os policiais retornaram ao local para dar início às diligências e tentar identificar se houve ou não possíveis responsáveis pelo incêndio.

De acordo com a corporação, estão sendo levantadas imagens de câmeras de segurança de propriedades e comércios ao longo do trajeto da Estrada Parque. A PMA também está colhendo informações e pistas fornecidas por moradores da região que possam ajudar a elucidar o caso.

A situação é preocupante já que a área atingida faz parte de uma rota turística e ambientalmente sensível.

A Estrada Parque de Aquidauana é conhecida por sua importância ecológica e paisagística, sendo um dos acessos ao Pantanal Sul-mato-grossense. O fogo colocou em risco a fauna, a flora e também propriedades rurais da região.

A PMA reforça o apelo para que qualquer cidadão que tenha informações relevantes sobre o ocorrido entre em contato com as autoridades. Denúncias podem ser feitas de forma anônima.

Crime ambiental é grave e pode resultar em multa e prisão, de acordo com a legislação vigente.

