PM lança operação Boas Festas em Aquidauana e sete municípios

Ronald Régis, O Pantaneiro

A PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) lançou a “Operação Boas Festas”, no Estado, além de Aquidauana e região.

Assim, a operação se entende até 05 de janeiro de 2025.

Com isso, o policiamento será reforçado no período que compreende o Natal e o Ano Novo. Portanto, houve a formatura no 7º BPM em Aquidauana.

O objetivo principal é reforçar a presença policial, promover a segurança nas áreas urbanas e rurais.

Os municípios abarcados no 7º batalhão serão Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Miranda, juntamente com seus distritos.

Também irá prevenir e combater possíveis incidências criminais durante a temporada festiva, bem como proteger o patrimônio, bens, serviços, instalações públicas e bens de uso comum do povo.

Aproximadamente são 150 policiais envolvidos, incluindo alunos soldados do curso de formação.

Por fim, para a operação, será empregado viatura de 4 e 2 rodas e policiamento a pé.