PMs realizam sonho de pequeno fã em aniversário

Théo tirou fotos com os policiais militares / Rede sociais / Arquivo pessoal

Uma surpresa muito especial marcou a celebração de aniversário do pequeno Théo Anunciação Borges, de apenas 6 anos, morador da Vila Trindade, em Aquidauana. Apaixonado pela Polícia Militar, Théo tinha um desejo simples, mas cheio de significado: que os policiais fossem até sua festa para celebrar com ele.

Ao saber do sonho do garotinho, a equipe da Rádio Patrulha do 7° BPM não pensou duas vezes e decidiu fazer parte desse momento tão especial no domingo à tarde (20).

Com direito a sirene e muita alegria, os policiais compareceram na festa, levando diversão e emoção para Théo e sua família. A surpresa deixou todos encantados, especialmente o aniversariante, que, com os olhos brilhando, agradeceu aos “amigos de farda” pela presença inesquecível.

A ação reforça o compromisso do 7° BPM com a comunidade, mostrando que a Polícia Militar vai além do trabalho cotidiano, participando de momentos que fortalecem os laços de confiança, respeito e carinho com a sociedade. Para a Polícia Militar, construir esses vínculos é uma forma de servir e proteger de maneira mais humanizada.

Parabéns, Théo! Que seu caminho seja sempre iluminado e repleto de sonhos realizados. Que momentos como esse fiquem guardados na memória e inspirem ainda mais ações de amor e solidariedade.

