Pneu, máquina de lavar roupa e plástico, voluntários retiram lixo do Rio Aquidauana

A limpeza do rio Aquidauana rendeu 4.500 quilos de lixo, que foram retirados para fazer o descarte adequado. A ação, que recebeu o nome de ‘DESPOLUIÇÃO DO RIO AQUIDAUANA’, foi organizada pelo 2º PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL e aconteceu no sábado (23), em referência ao Dia Mundial da Água – comemorado todo 22 de março.

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), responsável pelo fornecimento de água tratada em 68 municípios 60 distritos, promove anualmente a sua campanha com muitas ações, sempre em parceira com prefeituras e instituições locais, para levar conhecimento e despertar a importância da preservação da natureza e da água potável. As ações acontecem simultaneamente, principalmente nas escolas onde o tema é trabalhado direto com crianças e jovens.

A retirada de objetos sólidos (lixo) do leito do rio teve o objetivo de despertar junto à comunidade local a importância da água para a vida e a rotina da cidade. Aquidauana é considerada como portal do Pantanal, servindo como ponto de entrada e saída dessa região tão importante para o MS. Apesar de haver coleta seletiva, é comum ver resíduos sólidos espalhados, principalmente às margens do rio que dá nome à cidade. Segundo a PMA, infelizmente o acúmulo de lixo é registrado diariamente pelas Equipes de Fiscalização.

Dessa forma, os danos à biodiversidade resultam também em danos para a economia, pois afetam negativamente atividades de pesca, turismo, transporte e locomoção. O lixo descartado de forma inadequada ameaça a biodiversidade, a economia, e a saúde humana. Por isso os mutirões de limpeza são importantes para combater o problema.

Para retirar o material foram utilizadas embarcações e cerca de 60 pessoas foram envolvidas diretamente na ação de limpeza, sendo recolhidos objetos dos mais diversos tipos: pneu de caminhão, máquina de lavar roupas, aparelho de tv e muito plástico.

De acordo com o gerente da regional, Danilo Pires, a mobilização atraiu a atenção da comunidade que viu de perto a quantidade de lixo que não se percebe, mas está ali contaminado as águas.

“A nossa regional atende os municípios de Aquidauana e Anastácio e toda a água que fornecemos para a população vem dos rios Taquarussu e Aquidauana. Olha como o rio é importante para todos nós. Ele é a nossa fonte, daqui a Sanesul capta e trata a água para o consumo. É preciso haver mais campanhas de educação ambiental para que um dia a gente não precise ver tanto lixo recolhido das nossas águas”.

Organizada pela Polícia Militar Ambiental, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do município, a mobilização teve ainda os seguintes parceiros: Exército Brasileiro-9º BE COMB, Corpo de Bombeiros Militar, Prefeitura de Aquidauana, Prefeitura de Anastácio, Sanesul, Simasul Siderurgia, UEMS, Caruso, Caiapó, Maçonaria, Associação de Pescadores de Anastácio, Pesqueiro Toca da Onça, Pesqueiro e Pousada Itaju, Pesqueiro Piqui, Black Fish, Coeso, Rede de Supermercados Princesa, Viva Pantanal, Lions Clube de Aquidauana, Grupo Fenix, Ind FM, Nova FM e Jornal O Pantaneiro.

Todo o lixo retirado foi recolhido e descartado adequadamente pelo município.

Dia Mundial da Água - Além da campanha institucional, a equipe de Meio Ambiente da empresa mobilizou muitas ações educativas em vários municípios, com apoio dos empregados das unidades, mobilizando alunos e comunidades, levando conhecimento e promovendo a conscientização da população sobre a importância e o uso correto da água tratada.

Este ano, a Companhia de Saneamento do Estado de MS trouxe como temática da sua campanha uma reflexão individual: O que a água representa para você? Será que estamos dando a importância devida para esse bem tão essencial?