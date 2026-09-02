'O Pantaneiro Podcast' recebe ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena

Ministro Eloy Terena conversou com o diretor do site O Pantaneiro, Rhobson Tavares Lima / O Pantaneiro

O ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, participou, nesta quarta-feira (02), do "O Pantaneiro Podcast", em uma conversa conduzida pelo diretor do portal, Rhobson Tavares Lima. A entrevista reúne informações sobre a atuação do MPI (Ministério dos Povos Indígenas) em Mato Grosso do Sul. Também foram abordadas as demandas que envolvem as comunidades indígenas do estado.

Durante a passagem por Mato Grosso do Sul, o ministro esteve reunido com lideranças Guarani, Kaiowá e Terena da Reserva Indígena de Dourados para tratar de conflitos fundiários e da atuação das forças policiais em áreas de retomada. Eloy Terena também marcou presença nas comunidades de Aratikuty e Guyraroká.

Outro compromisso ocorreu no sábado (29), quando o titular do MPI participou, ao lado do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, da inauguração do PID Indígena (Ponto de Inclusão Digital: Justiça, Cidadania e Segurança) na Escola Estadual Indígena Intercultural Guateká Marçal de Souza.

O espaço funciona como uma unidade descentralizada do Poder Judiciário e oferece serviços e canais de atendimento à comunidade, com atenção prioritária ao acolhimento de denúncias de violência contra mulheres indígenas.

Ações em Mato Grosso do Sul

Na entrevista, o trabalho do MPI em território sul-mato-grossense também ganha destaque. Entre as iniciativas está a atuação permanente do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Fundiários Indígenas, voltada à garantia dos direitos dos povos indígenas e à mediação de situações relacionadas aos conflitos territoriais.

Uma das principais ações citadas é o projeto “Saneamento Básico e Abrigos Emergenciais na Área de Fronteira com o Mercosul - Indígena Cidadão, Fronteira Cidadã”, destinado ao enfrentamento de problemas como falta de água potável, precariedade habitacional, exposição às intempéries, doenças de veiculação hídrica e respiratórias, isolamento territorial e acesso insuficiente a políticas públicas.

O projeto tem investimento total estimado em US$ 18,65 milhões e prevê atender 68.951 pessoas indígenas em 31 municípios brasileiros. Em Mato Grosso do Sul, serão contemplados Dourados, Coronel Sapucaia, Iguatemi, Antônio João, Naviraí, Caarapó, Amambai, Douradina, Sete Quedas e Juti, com investimento de R$ 15.178.647,99.

Outro destaque é o Programa Teko Porã, que prevê aproximadamente R$ 6,8 milhões para a execução de oito metas, entre elas a elaboração de PGTAs (Planos de Gestão Territorial e Ambiental), ações de fortalecimento de mulheres e jovens indígenas, implementação do Projeto Tekojoja, proteção às casas de reza, valorização da Dança Kipaé, incentivo à piscicultura, implantação de quintais produtivos e registro das ações do programa.

Também está entre as iniciativas o Programa Ywy Ipuranguete, financiado pelo GBFF (Fundo do Marco Global para a Biodiversidade), que integra o GEF (Fundo Global para o Meio Ambiente). Os recursos podem ser utilizados diretamente pelas comunidades, inclusive para a implementação de PGTAs.

A atuação do MPI inclui, ainda, perfuração de poços e investimentos em sistemas de abastecimento de água em aldeias, elaboração de protocolos de consulta, incentivo a iniciativas de produção dos povos indígenas, lançamento de editais de fomento e ações relacionadas à demarcação física da Terra Indígena Taunay/Ipegue.

A entrevista também permite conhecer um pouco mais sobre os desafios e as políticas voltadas aos povos indígenas no estado, em uma conversa que aproxima o público das ações desenvolvidas pelo ministério e das questões enfrentadas pelas comunidades.

Entrevista já está no ar

O podcast com o ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, já está disponível na TV O Pantaneiro. Trechos da conversa com Rhobson Tavares Lima também serão disponibilizados nas redes sociais do site.

Confira a entrevista completa no canal oficial de O Pantaneiro no YouTube: