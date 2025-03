Divulgação/ PM

Na noite de quarta-feira (19), a rápida atuação do 7º Batalhão de Polícia Militar resultou na apreensão de uma arma de fogo e na recuperação de diversos objetos furtados de um estabelecimento comercial.



A operação teve início após uma denúncia apontar que um homem, de 31 anos, estaria tentando vender um aparelho eletrônico de procedência duvidosa. De posse das informações, equipes do 7º BPM realizaram diligências e localizaram o suspeito, que acabou confessando a posse de outros itens e revelou a participação de um segundo indivíduo, de 23 anos, no crime.



Os policiais seguiram até a residência do suspeito mais jovem e, durante buscas no local, encontraram uma espingarda calibre 36, além de diversos objetos possivelmente oriundos de furtos.



O proprietário do estabelecimento comercial reconheceu alguns dos itens recuperados como pertencentes ao seu comércio, fortalecendo as provas contra os envolvidos.



Os suspeitos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis. A ação contou com o apoio do Canil Setorial, reforçando a atuação integrada das forças policiais na repressão à criminalidade.

