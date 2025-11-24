Polícia apreende drogas e identifica adolescente namorada de traficante

A situação ganhou maior gravidade com a descoberta de que a namorada tinha apenas 13 anos
Em operação realizada na noite de domingo (23) no bairro Nova Aquidauana, o Grupo Especializado de Táticas e Ações Motorizadas (Getam) prendeu um traficante e descobriu que sua namorada tinha apenas 13 anos – três anos a menos do que ele inicialmente informara. A ação começou quando a equipe flagrou a moto do suspeito com farol queimado e percebeu sua tentativa de fuga ao avistar a viatura.
Durante a abordagem, foram encontradas sete porções de cloridrato de cocaína no bolso do homem, prontas para venda a R$ 50 cada. O suspeito confessou atuar nas imediações da Avenida Doutor Sabino aos finais de semana, recebendo pagamentos via PIX. Após autorizar a busca em sua residência, a equipe, com apoio do cão K9 Cwif, localizou mais 2,08 gramas de cocaína escondidas em uma meia e aproximadamente 80 gramas de pó branco utilizado para "batizar" a droga.
A situação ganhou maior gravidade com a descoberta de que a namorada presente na casa tinha apenas 13 anos, e não 16 como informado inicialmente. O Conselho Tutelar foi acionado e constatou que a adolescente veio de Campo Grande com autorização da mãe. O homem confessou manter relação sexual com a menor. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, enquanto a adolescente ficou sob custódia do Conselho Tutelar para os devidos procedimentos de proteção.
