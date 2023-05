Polícia Civil apura nova denúncia contra ex-professor do IFMS

De acordo com as informações, o caso aconteceu no período da manhã, em uma sala de aula, já no encerramento das atividades. O professor teria se aproveitado de que todos os demais estudantes estariam saindo do local e pedido para apenas uma das alunas permanecer em sala para cometer o crime. Ela só teria tido coragem de relatar à mãe o que aconteceu após o primeiro caso vir à tona e o professor ser preso por outra denúncia, que acabou gerando também o desligamento do docente pelo IFMS.

A Polícia Civil em Aquidauana está investigando mais uma denúncia de importunação sexual contra um ex-professor do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul). O fato teria acontecido no mesmo dia denúncia anterior, dia 27 de abril.

O site O Pantaneiro não vai divulgar nome e idade da estudante, bem como os demais detalhes do caso, em observância ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

A diretora-geral do IFMS, Hilda Romero, afirmou à reportagem do O Pantaneiro que a instituição já tomou conhecimento do fato e está colaborando com as investigações da Polícia Civil. Hilda Romero explicou ainda, que as câmeras da instituição foram encaminhadas para os investigadores e a direção está colaborando de maneira integral para a apuração das denúncias.

Além do trabalho policial, o caso é acompanhado internamente pelo IFMS, que instaurou um processo administrativo para apuração das denúncias. Como forma de conscientizar a comunidade universitária para a importância da denúncia, a diretora tem realizado reuniões com o quadro docente, estudantes e equipes terceirizadas.

Confira abaixo, a nota oficial do IFMS sobre o caso:

Em relação ao pedido de informações sobre uma nova denúncia de importunação sexual que teria ocorrido nas dependências do Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), a instituição informa:

1. Na sexta-feira, 28 de abril de 2023, a mãe de uma estudante do Campus Aquidauana do IFMS procurou a Direção-Geral da unidade para denunciar um suposto caso de importunação sexual envolvendo o professor contratado que, no dia anterior, havia sido preso em flagrante pela Polícia Militar sob suspeita do mesmo crime, e com base em imagens gravadas por câmeras do circuito interno de segurança.

2. Após acolher a denúncia, a Direção-Geral do Campus Aquidauana do IFMS entrou em contato com a Delegacia da Mulher, que orientou a mãe da estudante a registrar o boletim de ocorrência contra o professor. Imagens do circuito interno de segurança que teriam registrado o suposto caso de importunação sexual foram enviadas pela Direção-Geral do IFMS à Delegacia da Mulher, que investiga a nova denúncia.

3. Diante da primeira denúncia, o professor em questão – que havia sido contratado por meio de processo seletivo - foi imediatamente afastado das atividades no IFMS. O extrato da rescisão do contrato administrativo foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) dessa terça-feira, 2 de maio de 2023.

4. Desde dezembro de 2021, o IFMS possui a Política de Prevenção e Enfrentamento aos Assédios Moral e Sexual, que dispõe sobre prevenção, acolhimento do (a) denunciante, registro e trâmites de denúncias da prática de assédios no âmbito da instituição. A Comissão Permanente para Prevenção e Enfrentamento dos Assédios Moral e Sexual do Campus Aquidauana tem acompanhado os casos, seja com o acolhimento das estudantes e seus familiares, bem como com o auxílio nos encaminhamentos da Direção-Geral da unidade.