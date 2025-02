Polícia atende mais uma brigada generalizada em Aquidauana nesta madrugada

A mulher informou que a confusão começou em uma conveniência / Divulgação

A Polícia Militar de Aquidauana atendeu, entre a noite de quinta-feira (27) e a madrugada desta sexta-feira (28), uma ocorrência de briga generalizada na Rua Alcebiades Santos Vieira, no Bairro Alto. Toda a ação foi filmada por câmera de segurança.



Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem caído no chão, com diversos hematomas e sangramento no rosto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima ao pronto-socorro local.



Durante o atendimento, uma mulher que estava no local se exaltou, exigindo rapidez no socorro. Pouco depois, ela desmaiou na calçada, sendo atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros.



Populares informaram que a mulher estava com seu filho, uma criança de um ano e dois meses. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação, uma vez que ela também estaria grávida de três meses e apresentava sinais de embriaguez.



Em relato à polícia, a mulher informou que a confusão começou em uma conveniência, quando homens teriam feito comentários inapropriados sobre ela, levando seu companheiro a intervir.



A mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para prestar esclarecimentos. O Conselho Tutelar acompanhou o caso devido à presença da criança no local da ocorrência. O homem ferido permaneceu sob cuidados médicos e não foi apresentado à delegacia naquele momento.



Em poucos dias essa é a terceira ocorrência semelhante registrada na cidade.

