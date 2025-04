Polícia Civil de Aquidauana esclarece furtos e prende autor em flagrante

Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil de Aquidauana, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), elucidou dois furtos ocorridos na região central do município e prendeu em flagrante o autor dos crimes. Os objetos subtraídos foram recuperados e restituídos às vítimas.

Na tarde de segunda-feira (31), um homem de 41 anos, foi detido após furtar um aparelho celular em um estabelecimento comercial e diversos itens de uma residência. Assim que tomou conhecimento dos fatos, a equipe do SIG iniciou as investigações e, em diligências rápidas, identificou e localizou o suspeito na região do Pirizal, em Aquidauana.

Com o suspeito, os investigadores apreenderam o telefone furtado no estabelecimento comercial, além de duas mochilas contendo roupas, perfumes, um relógio e outros objetos subtraídos da residência. Durante a abordagem, também foram encontradas cinco porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e a quantia de R$ 180,00 em dinheiro.

Diante das evidências, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de furto simples e furto qualificado, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia de Aquidauana para as providências cabíveis.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade. Denúncias anônimas são essenciais para a elucidação de crimes e a prisão de infratores, contribuindo para a segurança da comunidade. Qualquer informação pode ser repassada às autoridades por meio do telefone/WhatsApp (67) 99125-1566.

