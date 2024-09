Polícia Civil de Aquidauana prende foragido acusado de homicídio qualificado

Ilustrativa

A Polícia Civil de Aquidauana prendeu, na última quinta-feira (12), um homem de 51 anos, identificado como S.S., foragido da Justiça por homicídio qualificado. A captura foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.



O suspeito estava foragido desde 29 de setembro de 2023, após o assassinato de L.F.S.J., que foi morto a tiros em um bar no centro da cidade. O mandado de prisão preventiva foi expedido em 2 de outubro de 2023 pela Vara Criminal – Infância e Juventude de Aquidauana, após representação formal da 1ª Delegacia de Polícia.



O crime foi qualificado como homicídio mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe. Após sua prisão, o acusado permanecerá sob custódia à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso com a segurança da população.