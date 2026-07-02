Polícia Civil elucida série de furtos de cabos da rede pública em Aquidauana

Furtos ocorreram entre os dias 22 e 24 de junho / Reprodução/Polícia Civil

A Polícia Civil identificou e indiciou os três suspeitos de envolvimento em uma sequência de furtos de cabos de cobre da rede pública de Aquidauana. Os crimes, investigados pela SIG (Seção de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia, causaram prejuízos ao patrimônio do município e comprometeram a prestação de serviços essenciais.

Segundo a apuração, o primeiro furto ocorreu entre os dias 22 e 23 de junho, quando cerca de 160 metros de cabos subterrâneos foram retirados da Avenida Vice-Prefeito Timóteo Proença, nas proximidades da Rua Plínio Leite. Após a reposição da fiação, o mesmo trecho voltou a ser alvo dos criminosos entre os dias 23 e 24 de junho, ocasião em que aproximadamente 130 metros de cabos foram furtados, totalizando cerca de 290 metros de material levado.

Durante as diligências, a equipe da SIG reuniu elementos que permitiram identificar os suspeitos, de 25, 27 e 30 anos. Eles foram indiciados e responderão pelos crimes apurados.

A Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (01º), que as investigações continuam para apurar se o grupo tem participação em outros furtos de fios e cabos registrados em Aquidauana. Os agentes também buscam identificar possíveis receptadores do cobre subtraído.

Em nota, a instituição destacou a importância da colaboração da população por meio de denúncias que possam contribuir com as investigações.

Crimes foram investigados pela SIG da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana