Acessibilidade

02 de Julho de 2026 • 10:25

Buscar

Últimas notícias
X
Trio de jovens foi indiciado

Polícia Civil elucida série de furtos de cabos da rede pública em Aquidauana

Investigações da SIG apontam que cerca de 290 metros de cabos de cobre foram levados em duas ações criminosas que causaram prejuízos ao patrimônio público

O Pantaneiro

Publicado em 02/07/2026 às 08:08

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Furtos ocorreram entre os dias 22 e 24 de junho / Reprodução/Polícia Civil

A Polícia Civil identificou e indiciou os três suspeitos de envolvimento em uma sequência de furtos de cabos de cobre da rede pública de Aquidauana. Os crimes, investigados pela SIG (Seção de Investigações Gerais) da 1ª Delegacia de Polícia, causaram prejuízos ao patrimônio do município e comprometeram a prestação de serviços essenciais.

Segundo a apuração, o primeiro furto ocorreu entre os dias 22 e 23 de junho, quando cerca de 160 metros de cabos subterrâneos foram retirados da Avenida Vice-Prefeito Timóteo Proença, nas proximidades da Rua Plínio Leite. Após a reposição da fiação, o mesmo trecho voltou a ser alvo dos criminosos entre os dias 23 e 24 de junho, ocasião em que aproximadamente 130 metros de cabos foram furtados, totalizando cerca de 290 metros de material levado.

Durante as diligências, a equipe da SIG reuniu elementos que permitiram identificar os suspeitos, de 25, 27 e 30 anos. Eles foram indiciados e responderão pelos crimes apurados.

A Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (01º), que as investigações continuam para apurar se o grupo tem participação em outros furtos de fios e cabos registrados em Aquidauana. Os agentes também buscam identificar possíveis receptadores do cobre subtraído.

Em nota, a instituição destacou a importância da colaboração da população por meio de denúncias que possam contribuir com as investigações.

Polícia Civil elucida série de furtos de cabos da rede pública em Aquidauana2

Crimes foram investigados pela SIG da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Transporte de pacientes ganha reforço com novo micro-ônibus em Aquidauana

Samu foi acionado

Desvio para não atropelar cachorro causa queda de moto com duas idosas em Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam funções em Aquidauana, Anastácio e outras cidades; atendimento ocorre das 07h às 13h

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol e céu completamente limpo nesta quarta

Publicidade

POLÍTICA

Dois secretários da Mesa Diretora renunciam aos cargos na Câmara de Aquidauana

ÚLTIMAS

SAÚDE

Saúde lança plano para enfrentar El Niño e mudanças climáticas

Plano prevê investimentos de R$ 9,8 bilhões

EDUCAÇÃO

Nascidos em maio e junho recebem parcela do Pé-de-Meia, nesta quarta

Depósitos da quarta parcela segue até 6 de julho

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo