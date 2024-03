Polícia Civil escava terreno no bairro Arara Azul

Escavação no bairro Arara Azul / O Pantaneiro

Policiais civis e militares, equipe do Exército e da Prefeitura de Aquidauana, escavam um terreno na manhã desta segunda-feira (18), no bairro Arara Azul.



Com caminhões e tratores, as equipes trabalham em um terreno na Rua Alfredo Caldas. A polícia não quis gravar entrevista, mas a reportagem de O Pantaneiro acompanha o caso.