Polícia Civil esclarece tentativa de homicídio em Aquidauana

A policia Civil prendreu na manha de ontem, 22, um homem de 37 anos, por tentativa de homicídio. O crime aconteceu em uma conveniência nas proximidades do poliesportivo de Aquidauana.

Segundo as informações apuradas, o autor estaria numa conveniência e por motivos fúteis agrediu um rapaz de 20 anos. Em sequência, o pai da vítima entrou no meio da discussão para defender seu filho e foi golpeado pelo autor na cabeça e no rosto por um facão.

Nesse sentido, a equipe, em contato com a vítima, identificou e qualificou o suposto autor e realizou diligências para localizá-lo. Ele foi encontrado em sua residência e foi dada voz de prisão ao autor, tendo ele sido encaminhado até a 1° Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.