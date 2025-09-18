Polícia Civil participa de feira de profissões em Aquidauana

Divulgação/ Polícia Civil

Policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana participaram da Feira de Profissões realizada na Escola Estadual Professora Doris Mendes Trindade, na tarde de terça-feira (16). O evento contou com a presença de estudantes interessados em conhecer mais sobre diferentes áreas profissionais.



Na ocasião, os policiais apresentaram aspectos da carreira, detalhando as atribuições da Polícia Civil e o papel da instituição na segurança pública. A atividade possibilitou aos jovens contato direto com a realidade da profissão e abriu espaço para esclarecer dúvidas sobre a rotina do trabalho policial.



A participação buscou também aproximar a Polícia Civil da comunidade, fortalecendo vínculos e estimulando o interesse dos estudantes pela área da segurança pública.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!