Polícia Civil participa de feira de profissões em Aquidauana

Feira foi realizada na Escola Estadual Professora Doris Mendes Trindade
Policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana participaram da Feira de Profissões realizada na Escola Estadual Professora Doris Mendes Trindade, na tarde de terça-feira (16). O evento contou com a presença de estudantes interessados em conhecer mais sobre diferentes áreas profissionais.
Na ocasião, os policiais apresentaram aspectos da carreira, detalhando as atribuições da Polícia Civil e o papel da instituição na segurança pública. A atividade possibilitou aos jovens contato direto com a realidade da profissão e abriu espaço para esclarecer dúvidas sobre a rotina do trabalho policial.
A participação buscou também aproximar a Polícia Civil da comunidade, fortalecendo vínculos e estimulando o interesse dos estudantes pela área da segurança pública.
