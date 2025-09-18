Acessibilidade

18 de Setembro de 2025 • 12:27

Educação

Polícia Civil participa de feira de profissões em Aquidauana

Feira foi realizada na Escola Estadual Professora Doris Mendes Trindade

Da redação

Publicado em 18/09/2025 às 08:21

Divulgação/ Polícia Civil

Policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana participaram da Feira de Profissões realizada na Escola Estadual Professora Doris Mendes Trindade, na tarde de terça-feira (16). O evento contou com a presença de estudantes interessados em conhecer mais sobre diferentes áreas profissionais.

Na ocasião, os policiais apresentaram aspectos da carreira, detalhando as atribuições da Polícia Civil e o papel da instituição na segurança pública. A atividade possibilitou aos jovens contato direto com a realidade da profissão e abriu espaço para esclarecer dúvidas sobre a rotina do trabalho policial.

A participação buscou também aproximar a Polícia Civil da comunidade, fortalecendo vínculos e estimulando o interesse dos estudantes pela área da segurança pública.

