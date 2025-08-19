Acessibilidade

19 de Agosto de 2025 • 13:14

Ocorrência

Polícia Civil prende foragido condenado por furto em Aquidauana

A ordem judicial foi expedida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

Da redação

Publicado em 19/08/2025 às 10:23

Divulgação/ Polícia Civil

A 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana cumpriu, na segunda-feira (18), um mandado de prisão contra um homem de 27 anos, condenado pelo crime de furto. A ordem judicial foi expedida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Civil, o homem estava evadido do sistema prisional e foi localizado durante diligências no bairro Alto. Após a prisão, ele foi encaminhado à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais, e posteriormente transferido para o sistema prisional, onde deverá cumprir a pena em regime fechado.

