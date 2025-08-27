Polícia Civil prende homem em Aquidauana por descumprimento de pena

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Aquidauana, cumpriu na terça-feira (26) um mandado de prisão contra um homem de 35 anos por descumprimento das condições da pena.



A ordem judicial, expedida pela Vara Criminal – Infância e Juventude da Comarca de Aquidauana, determinou a regressão cautelar de regime. O investigado responde por tráfico de drogas, lesão corporal dolosa no âmbito doméstico e por facilitar a entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional sem autorização legal.



O homem foi localizado pela equipe de investigação em um endereço no município e conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe. Após as formalidades legais, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

