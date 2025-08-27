Polícia Civil prende homem em Aquidauana por descumprimento de pena

A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal da Infância e Juventude da Comarca de Aquidauana
A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Aquidauana, cumpriu na terça-feira (26) um mandado de prisão contra um homem de 35 anos por descumprimento das condições da pena.
A ordem judicial, expedida pela Vara Criminal – Infância e Juventude da Comarca de Aquidauana, determinou a regressão cautelar de regime. O investigado responde por tráfico de drogas, lesão corporal dolosa no âmbito doméstico e por facilitar a entrada de aparelho telefônico em estabelecimento prisional sem autorização legal.
O homem foi localizado pela equipe de investigação em um endereço no município e conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe. Após as formalidades legais, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Casa do Trabalhador
Semana inicia com 25 vagas de emprego em Aquidauana
Semana encerra com 20 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana
Saúde
Restrição não foi estendida à tirzepatida, substância do Mounjaro
Cidades
Inscrições podem ser feitas presencialmente ou pela internet
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS