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Segurança

Polícia Civil prende três homens em Aquidauana e Anastácio por violência doméstica e outros crimes

Condenações somam penas que chegam a quase 14 anos de reclusão

Da redação

Publicado em 08/06/2026 às 11:34

Atualizado em 08/06/2026 às 11:37

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Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Equipe de Capturas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande (1ª DEAM), deflagrou em 3 de junho de 2026, uma ação policial que resultou no cumprimento de três mandados de prisão definitiva nos municípios de Aquidauana e Anastácio. A ofensiva integra o cronograma da Operação Mulher Segura, sob coordenação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e teve como alvo homens com extenso histórico criminal, incluindo delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O primeiro capturado, um homem de 51 anos natural de Anastácio, possui condenação definitiva transitada em julgado com pena restante de 13 anos, 9 meses e 1 dia de reclusão em regime fechado, expedida pela Vara Criminal – Infância e Juventude da Comarca de Aquidauana. De acordo com a delegada titular da 1ª DEAM, os alvos desta operação representavam uma ameaça contínua à integridade pública. O primeiro capturado possui um histórico que remonta a 2007, respondendo por tráfico de drogas, organização criminosa, além de lesão corporal, injúria e ameaça no âmbito da violência doméstica.

Dando continuidade às diligências em Anastácio, a equipe efetuou a prisão de um homem de 53 anos, em cumprimento a um mandado expedido pela 1ª Vara da Comarca do município. O indivíduo, que possui passagem por ameaça contra a mulher em contexto de violência doméstica, cumprirá pena restante de 4 anos de reclusão devido a uma condenação por roubo. A delegada destacou que, mesmo com as condenações transitadas em julgado por outros crimes, o histórico de violência doméstica desses autores acende o alerta de prioridade nas ações de busca.

O terceiro alvo localizado pela Polícia Civil é um carpinteiro de 58 anos, natural de Paraguaçu Paulista (SP) e residente em Anastácio. Contra ele foram cumpridos dois mandados de prisão por condenação definitiva em trâmite na Vara Criminal – Infância e Juventude da Comarca de Aquidauana, somando 2 anos de reclusão em regime fechado. O histórico do autor acumula passagens por receptação, porte ilegal de arma de fogo, furto, dirigir veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano, participação em racha ou disputa automobilística não autorizada, bem como vias de fato em contexto de violência doméstica contra mulher.

A ação desta data integra a Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem como objetivo o cumprimento de mandados de prisão em desfavor de investigados e condenados por crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como crimes correlatos.

O objetivo permanente das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher é a asfixia das práticas criminosas intrafamiliares, a garantia da ordem pública e o fortalecimento de uma rede proativa de segurança que resguarde a dignidade e a vida de todas as mulheres sul-mato-grossenses. Com mais esta ação, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul reitera seu compromisso institucional com a repressão qualificada aos crimes de gênero e a proteção de grupos vulneráveis.

A 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande reforça seu compromisso com a intensificação das ações de combate à violência doméstica e familiar, atuando de forma proativa no cumprimento de ordens judiciais, na localização e captura de foragidos da justiça e na proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade.

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