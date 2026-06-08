Polícia Civil promove ação durante Encontro de Relíquias em Aquidauana

Durante o evento, policiais civis distribuem materiais informativos e promovem diálogos com o público sobre as diferentes formas de violência doméstica / Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Equipe de Capturas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) de Campo Grande, realiza entre os dias 4 e 7 de junho uma ação de fiscalização, orientação e conscientização social no município de Aquidauana. A atividade integra a Operação Mulher Segura, coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A mobilização ocorre durante o 10º Encontro de Relíquias, evento que reúne milhares de visitantes na cidade. Aproveitando o grande fluxo de público, a equipe policial desenvolve ações preventivas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, além de orientar a população sobre os mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha.

Durante o evento, policiais civis distribuem materiais informativos e promovem diálogos com o público sobre as diferentes formas de violência doméstica, incluindo violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Também são prestadas orientações sobre os canais de denúncia e atendimento disponíveis às vítimas.

Paralelamente às atividades de conscientização, a Equipe de Capturas realiza fiscalizações estratégicas voltadas à segurança do evento e do público presente. A ação busca ampliar o acesso à informação, fortalecer a prevenção à violência contra a mulher e aproximar a Polícia Civil da comunidade, levando orientações e serviços à população em espaços de grande circulação.

A Polícia Civil reforça que as denúncias de violência contra a mulher podem ser realizadas de forma gratuita e anônima por meio do telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, ou diretamente em qualquer unidade policial.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!