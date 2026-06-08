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Prevenção

Polícia Civil promove ação durante Encontro de Relíquias em Aquidauana

Operação Mulher Segura leva orientação e conscientização ao evento entre os dias 4 e 7 de junho

Da redação

Publicado em 08/06/2026 às 12:34

Atualizado em 08/06/2026 às 12:37

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Durante o evento, policiais civis distribuem materiais informativos e promovem diálogos com o público sobre as diferentes formas de violência doméstica / Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Equipe de Capturas da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) de Campo Grande, realiza entre os dias 4 e 7 de junho uma ação de fiscalização, orientação e conscientização social no município de Aquidauana. A atividade integra a Operação Mulher Segura, coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

A mobilização ocorre durante o 10º Encontro de Relíquias, evento que reúne milhares de visitantes na cidade. Aproveitando o grande fluxo de público, a equipe policial desenvolve ações preventivas voltadas ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, além de orientar a população sobre os mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha.

Durante o evento, policiais civis distribuem materiais informativos e promovem diálogos com o público sobre as diferentes formas de violência doméstica, incluindo violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Também são prestadas orientações sobre os canais de denúncia e atendimento disponíveis às vítimas.

Paralelamente às atividades de conscientização, a Equipe de Capturas realiza fiscalizações estratégicas voltadas à segurança do evento e do público presente. A ação busca ampliar o acesso à informação, fortalecer a prevenção à violência contra a mulher e aproximar a Polícia Civil da comunidade, levando orientações e serviços à população em espaços de grande circulação.

A Polícia Civil reforça que as denúncias de violência contra a mulher podem ser realizadas de forma gratuita e anônima por meio do telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, ou diretamente em qualquer unidade policial.

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