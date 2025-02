Polícia cumpre mandado de prisão no bairro Nova Aquidauana

Divulgação

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu um homem de 31 anos na tarde desta quarta-feira (26), no bairro Nova Aquidauana, em cumprimento a um mandado de prisão judicial. A detenção ocorreu após uma denúncia que indicou a localização do suspeito, que estava com a ordem de prisão em aberto. A equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar foi acionada pelo COPOM e, com base nas informações, realizou buscas no bairro, localizando o homem sentado na varanda de uma residência. Ao ser abordado, sua identidade foi confirmada, e ele foi informado sobre o mandado expedido pela Comarca de Anastácio (MS). O suspeito foi preso sem a necessidade de algemas e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para os procedimentos legais. A ação, que transcorreu de forma tranquila e sem o uso de força, reforça o compromisso da Polícia Militar no cumprimento das ordens judiciais e na garantia da segurança da comunidade.