Polícia desmantela ponto de tráfico de drogas em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

Uma operação realizada pela equipe de Força Tática resultou no fechamento de um ponto de venda de entorpecentes em Aquidauana, no bairro Guanandy, no último domingo (8). O local, conhecido na região como um movimentado ponto de tráfico, era monitorado após diversas denúncias apontarem atividades ilícitas.



Durante patrulhamento na área, os policiais abordaram um homem que deixava a residência sob investigação. Com ele, foi encontrada uma pequena quantidade de substância análoga à pasta base de cocaína. O suspeito afirmou ser usuário e revelou ter adquirido a droga na residência monitorada.



Com base nas informações obtidas, a equipe se deslocou ao imóvel. No local, os policiais encontraram um homem que tentou disfarçar a presença de drogas colocando um capacete sobre uma cadeira. Durante revista, foi localizado no interior do capacete um frasco contendo pequenas porções de substância semelhante à cocaína, embaladas de forma característica do tráfico.



Além disso, no quarto nos fundos da residência foi encontrada uma balança de precisão em funcionamento, reforçando as suspeitas de que o imóvel era utilizado para a preparação e comercialização de entorpecentes. Também estavam no local outras pessoas conhecidas no meio policial.



Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis. A ação reforça o compromisso das forças de segurança em combater o tráfico de drogas e garantir a tranquilidade da comunidade.