Polícia detém homem agressivo e cumpre mandado no Hospital de Aquidauana

Divulgação/ PM

Na madrugada de sábado (1), a equipe da Rádio Patrulha de Aquidauana, com apoio do Grupamento Especializado Tático Motorizado (GETAM), atendeu a uma ocorrência no Pronto-Socorro do município. Um homem alterado causava tumulto e tentava agredir profissionais de saúde.

Os policiais foram acionados após relatos de que o indivíduo, aparentemente embriagado, havia empurrado uma técnica de enfermagem e tentado agredir o médico plantonista. Ao chegarem ao local, encontraram o suspeito ainda exaltado, chutando a porta do hospital. Diante da situação, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.

Durante a verificação dos dados, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem. Ele foi entregue às autoridades competentes para as providências cabíveis. A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança pública e a manutenção da ordem.