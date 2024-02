Polícia encontra jovens com maconha e descobre traficante em Aquidauana

O Pantaneiro

Um adolescente de 17 anos e um rapaz de 18, foram flagrados por policiais militares fumando maconha. Com a declaração dos jovens, a PM encontrou os traficantes em Aquidauana e apreendeu drogas que seriam distribuídas na cidade.

Conforme informações obtidas pelo O Pantaneiro, ontem (19), durante policiamento ostensivo na Avenida Pantaneta em Aquidauana, os policiais avistaram dois indivíduos, que segundo informações têm envolvimento com drogas.

Os rapazes ao avistarem a viatura tentaram jogar algo que tinham nas mãos, momento em que foram abordados. Com o adolescente, foi encontrada uma porção de maconha e com o rapaz de 18 anos, um cigarro de maconha.

Eles confessaram que compraram a droga de um homem morador do Bairro Guanandi e teriam pago R$ 20 reais pelo entorpecente.

A Polícia já tinha recebido denúncias de que o traficante indicado pelos dois estaria comercializando drogas nas imediações do referido bairro, próximo da Escola Estadual Candido Mariano.

Com as informações, a PM se deslocou até a residência dele, e foi recebida por uma moradora do local, que autorizou a entrada e mostrou a cama onde o traficante dorme.

No local, foi localizado uma paradinha de pasta base, uma de maconha, uma sacola plástica cortada para embalar as paradinhas e um aparelho celular.

Enquanto os policiais estavam no local, o traficante chegou e foi vistoriado, sendo localizado no bolso dele R$ 22 reais.

Ele confessou a venda da droga aos rapazes e disse que compra e revende a droga juntamente com o jovem de 17 anos, indicando a casa onde o jovem mora.

Na casa do adolescente, os policiais encontraram três homens sendo que o jovem quando viu a viatura, saiu correndo e dispensou uma sacola plástica preta com um tablete de maconha, uma carteira de identidade em seu nome e quatro cédulas de R$ 2, além de uma faca.

Todos foram encaminhados à delegacia e a droga apreendida.