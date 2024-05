Polícia Federal prende homem por moeda falsa em Aquidauana

Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu, na última terça-feira, 28/05, um homem por crime de moeda falsa em Aquidauana.

A prisão em flagrante ocorreu quando o indivíduo recebia, em sua residência, uma encomenda postal contendo dez notas falsas de R$ 100,00. Ele foi indiciado por crime de moeda falsa e encontra-se à disposição da Justiça Federal.

As investigações da Polícia Federal, que contam com o apoio dos Correios, continuam com o objetivo de identificação envolvidos e coibir este tipo de crime.

A Polícia Federal alerta que colocar cédula falsa em circulação depois de tomar conhecimento de sua falsidade, mesmo que a tenha recebido de boa-fé, poderá também responder pelo crime de moeda falsa. Para tanto, a população deve ficar atenta aos elementos de segurança e autenticidade das cédulas em circulação, cujas instruções podem ser obtidas no site do Banco Central (www.bcb.gov.br).

*As informações são do site da Polícia Federal