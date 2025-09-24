Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 09:23

Tragédia

Polícia identifica mais uma vítima no Pantanal totalizando 4 mortos

Dracco e Bombeiros confirmaram que piloto mais três passageiros morreram na queda de avião em Aquidauana

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 04:52

Atualizado em 24/09/2025 às 08:18

A região pantaneira foi abalada por um grave acidente aéreo na noite desta terça-feira (23), quando uma aeronave de pequeno porte caiu na fazenda Barra Mansa, no Pantanal de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. Inicialmente, foram confirmadas três mortes, mas com a chegada das equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira (Dracco) e do Corpo de Bombeiros, o número de vítimas fatais subiu para quatro durante a madrugada desta quarta-feira (24).

O avião modelo Cessna estava a serviço de uma equipe que realizava a captação de imagens para uma filmagem. O piloto, identificado Marcelo Pantaneiro de Barros e outros três ocupantes não resistiram aos ferimentos causados pelo impacto e a explosão que se seguiu à queda.

Relatos iniciais indicam que o piloto teria tentado realizar uma arremetida — manobra em que o pouso é interrompido para que a aeronave volte a ganhar altitude — por razões ainda desconhecidas. Pouco depois, o avião perdeu altitude bruscamente e caiu, provocando uma explosão imediata no local.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foram acionadas rapidamente e se deslocaram até a área do acidente, de difícil acesso, para iniciar os trabalhos de resgate e controle da situação. Equipe da delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), também esteve presente para dar início às investigações e garantir o isolamento da área.

As causas da queda ainda não foram determinadas e serão apuradas pelos órgãos competentes.

A tragédia deixa em luto não só familiares e amigos das vítimas, mas também a comunidade local, que se vê abalada com mais um episódio envolvendo acidentes aéreos na região, dois em menos de uma semana no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

