Polícia identifica mais uma vítima no Pantanal totalizando 4 mortos

Dracco e Bombeiros confirmaram que piloto mais três passageiros morreram na queda de avião em Aquidauana
A região pantaneira foi abalada por um grave acidente aéreo na noite desta terça-feira (23), quando uma aeronave de pequeno porte caiu na fazenda Barra Mansa, no Pantanal de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. Inicialmente, foram confirmadas três mortes, mas com a chegada das equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes de Fronteira (Dracco) e do Corpo de Bombeiros, o número de vítimas fatais subiu para quatro durante a madrugada desta quarta-feira (24).
O avião modelo Cessna estava a serviço de uma equipe que realizava a captação de imagens para uma filmagem. O piloto, identificado Marcelo Pantaneiro de Barros e outros três ocupantes não resistiram aos ferimentos causados pelo impacto e a explosão que se seguiu à queda.
Relatos iniciais indicam que o piloto teria tentado realizar uma arremetida — manobra em que o pouso é interrompido para que a aeronave volte a ganhar altitude — por razões ainda desconhecidas. Pouco depois, o avião perdeu altitude bruscamente e caiu, provocando uma explosão imediata no local.
As equipes do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foram acionadas rapidamente e se deslocaram até a área do acidente, de difícil acesso, para iniciar os trabalhos de resgate e controle da situação. Equipe da delegada Ana Cláudia Medina, do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), também esteve presente para dar início às investigações e garantir o isolamento da área.
As causas da queda ainda não foram determinadas e serão apuradas pelos órgãos competentes.
A tragédia deixa em luto não só familiares e amigos das vítimas, mas também a comunidade local, que se vê abalada com mais um episódio envolvendo acidentes aéreos na região, dois em menos de uma semana no Pantanal de Mato Grosso do Sul.
Tragédia
De acordo com as primeiras informações, ainda não confirmadas, as vítimas são o piloto e dois passageiros que estavam na região para um trabalho de filmagem
Teste
Teste será no sábado, às 14h
Cidades
Reunião na Câmara Municipal alinhou ações para o evento
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS