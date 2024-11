Polícia investiga maus tratos a menino com fratura em órgãos internos

Hospital Regional de Aquidauana / Arquivo, O Pantaneiro

A Polícia Civil de Aquidauana investiga maus tratos a um menino de quase 2 anos, vítimas de maus tratos e que deu entrada no Hospital Regional com fraturas nos órgãos internos.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir ao hospital do município, onde deu entrada uma criança com características de maus tratos, na quarta-feira (27).

O médico plantonista relatou à PM que o menino foi atendido no pronto socorro com vários hematomas pelo corpo, membros inferiores e superiores. A criança também apresenta um quadro irresponsivo com possível fratura em órgãos internos e que já realizou encaminhamento para um médico especialista.

Quem levou o menino ao hospital foi sua babá. Ela relatou que cuida da criança a aproximadamente 2 meses e na terça-feira (26), por voltas 12h, um portão de correr de ferro, que fica na parte interna da casa, caiu sobre a criança, e quando a babá percebeu, puxou a criança pelo braço esquerdo, mas não realizou o imediato encaminhamento da criança para atendimento médico.

No hospital estava a conselheira tutelar plantonista e a Assistente Social. Durante o atendimento a mãe do menino chegou bastante nervosa e começou a desrespeitar a conselheira tutelar gritando sobre sua responsabilidade no cuidado com a criança, sendo interpelada pelos policiais.

Pelos ferimentos, a criança foi encaminhada à Campo Grande.